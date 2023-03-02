Самко (Самко) Татьяна
женский, родилась До 1891
умерла Неизвестно
Супруги
Самко АрхипДо 1891 г.р.
Дети
(Самко) Агриппина АрхиповнаДо 1911 г.р.
Самко Антон АрхиповичДо 1911 г.р.Показать еще 7
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1910
Муж: Самко Архип
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Мария Архиповна
Отец ребёнка: Самко Архип
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Галина Архиповна
Отец ребёнка: Самко Архип
Рождение ребёнка
До 1911
Отец ребёнка: Самко Архип
Рождение ребёнка
До 1911
Отец ребёнка: Самко Архип
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Галина Архиповна
Отец ребёнка: Самко Архип
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Агриппина Архиповна
Отец ребёнка: Самко Архип
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Марфа Архиповна
Отец ребёнка: Самко Архип
Рождение ребёнка
До 1911
Отец ребёнка: Самко Архип
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: (Самко) Нина Архиповна
Отец ребёнка: Самко Архип
Смерть
Неизвестно