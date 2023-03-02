Самко (Самко) Татьяна До 1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Самко (Самко) Татьяна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась До 1891

умерла Неизвестно

Супруги
Самко АрхипДо 1891 г.р.
Дети
(Самко) Агриппина АрхиповнаДо 1911 г.р.
Самко Антон АрхиповичДо 1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1910

Муж: Самко Архип

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Мария Архиповна

Отец ребёнка: Самко Архип

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Галина Архиповна

Отец ребёнка: Самко Архип

Рождение ребёнка
До 1911

Сын: Самко Трофим Архипович

Отец ребёнка: Самко Архип

Рождение ребёнка
До 1911

Сын: Самко Антон Архипович

Отец ребёнка: Самко Архип

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Галина Архиповна

Отец ребёнка: Самко Архип

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Агриппина Архиповна

Отец ребёнка: Самко Архип

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Марфа Архиповна

Отец ребёнка: Самко Архип

Рождение ребёнка
До 1911

Сын: Самко Василий Архипович

Отец ребёнка: Самко Архип

Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: (Самко) Нина Архиповна

Отец ребёнка: Самко Архип

Смерть
Неизвестно

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