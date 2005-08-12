Герберг Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герберг Александр

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.12.1922

Дата смерти

12.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1922

Отец: Герберг Наум

Мать: (Теумин) Анна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шляхтер) Исана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
физик
Рождение ребёнка
27.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шляхтер) Исана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.08.2005
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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