Герберг Александр
Место рождения
Дата рождения13.12.1922
Дата смерти12.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1922
Отец: Герберг Наум
Мать: (Теумин) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шляхтер) Исана
Работа или профессия
Неизвестно
физик
Рождение ребёнка
27.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шляхтер) Исана
Смерть
12.08.2005
Похороны
Неизвестно