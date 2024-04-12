Останина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Анна Алексеевна

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Останин Алексей Тимофеевич

Мать: Останина Анастасия

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Архив ГААК (г. Барнаул). Дело Р24-7-46. Запись N 411. Возраст семьи: Останин Тимофей Влас. - 50 Жена Мария - 48 Сын Семен - 20 Жена его Анисья 20 Дочь Мария - 14 Дочь Зоя - 10 Сын Егор - 7 Сын Алек... Показать все
Смерть
Неизвестно
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