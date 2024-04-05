Sówka (Rosińska) Agnieszka 07.07.1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sówka (Rosińska) Agnieszka

Место рождения

Białe Błoto

Дата рождения

07.07.1805

Дата смерти

16.05.1848

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1806 г.р.

Дети

1826 г.р.
1828 г.р.
1830 г.р.
Около 1833 г.р.
1835 г.р.
1839 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1805

Отец: Rosiński Andrzej

Мать: Rosińska (Dziarstek) Marianna

Białe Błoto
Бракосочетание
22.11.1824

Муж: Sówka Wojciech

Białe Błoto/Poręba akt 16/1824
Współmałżonek: Wojciech Sowa/Sówka
Рождение ребёнка
01.06.1826

Дочь: Stankiewicz (Sówka) Marianna

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

Białe Błoto/Poręba akt 48/1826
Рождение ребёнка
23.09.1828

Сын: Sówka Franciszek

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

, Białe Błoto/Poręba akt 75/1828
Рождение ребёнка
31.05.1830

Сын: Sówka Paweł

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

, Białe Błoto/Poręba akt 43/1830
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Sówka) Zofia

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
16.10.1835

Дочь: (Sówka) Antonina

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

, Białe Błoto/Poręba akt 83/1835
Рождение ребёнка
20.02.1839

Сын: Sówka Franciszek

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

, Białe Błoto/Poręba akt 15/1839
Рождение ребёнка
06.04.1842

Сын: Sówka Józef

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

, Białe Błoto/Poręba akt 39/1842
Рождение ребёнка
18.09.1844

Дочь: Deptuła (Sówka) Rozalia

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

, Białe Błoto/Poręba akt 90/1844
Рождение ребёнка
08.09.1847

Дочь: (Sówka) Marianna

Отец ребёнка: Sówka Wojciech

, Białe Błoto/Poręba akt 89/1847
Смерть
16.05.1848
Białe Błoto
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby

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