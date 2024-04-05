Sówka (Rosińska) Agnieszka
Место рожденияBiałe Błoto
Дата рождения07.07.1805
Дата смерти16.05.1848
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1805
Отец: Rosiński Andrzej
Białe Błoto
Бракосочетание
22.11.1824
Муж: Sówka Wojciech
Białe Błoto/Poręba akt 16/1824
Współmałżonek: Wojciech Sowa/Sówka
Рождение ребёнка
01.06.1826
Дочь: Stankiewicz (Sówka) Marianna
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
Białe Błoto/Poręba akt 48/1826
Рождение ребёнка
23.09.1828
Сын: Sówka Franciszek
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
, Białe Błoto/Poręba akt 75/1828
Рождение ребёнка
31.05.1830
Сын: Sówka Paweł
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
, Białe Błoto/Poręba akt 43/1830
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Sówka) Zofia
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
Białe Błoto/Poręba
Рождение ребёнка
16.10.1835
Дочь: (Sówka) Antonina
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
, Białe Błoto/Poręba akt 83/1835
Рождение ребёнка
20.02.1839
Сын: Sówka Franciszek
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
, Białe Błoto/Poręba akt 15/1839
Рождение ребёнка
06.04.1842
Сын: Sówka Józef
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
, Białe Błoto/Poręba akt 39/1842
Рождение ребёнка
18.09.1844
Дочь: Deptuła (Sówka) Rozalia
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
, Białe Błoto/Poręba akt 90/1844
Рождение ребёнка
08.09.1847
Дочь: (Sówka) Marianna
Отец ребёнка: Sówka Wojciech
, Białe Błoto/Poręba akt 89/1847
Смерть
16.05.1848
Białe Błoto
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby