Городнова (Белова) Агрипина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Брак: 23.10.1900 г. Свидетели по жениху: деревня Александровка крестьяне: Александр Ермолаевич Городнов и Захар Ермолаевич Городнов
Рождение ребёнка
01.09.1901 ст.
Дочь: Городнова Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Городнов Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.
Дочь: Городнова Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Городнов Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Городнов Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Городнов Матвей Абрамович
Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.
Дочь: Городнова Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Городнов Матвей Абрамович
Смерть
Неизвестно