Городнова (Белова) Агрипина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнова (Белова) Агрипина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городнов Матвей Абрамович

Брак: 23.10.1900 г. Свидетели по жениху: деревня Александровка крестьяне: Александр Ермолаевич Городнов и Захар Ермолаевич Городнов
Рождение ребёнка
01.09.1901 ст.

Дочь: Городнова Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Городнов Матвей Абрамович

Рождение ребёнка
01.10.1901 ст.

Дочь: Городнова Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Городнов Матвей Абрамович

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Городнов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Городнов Матвей Абрамович

Рождение ребёнка
02.07.1907 ст.

Дочь: Городнова Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Городнов Матвей Абрамович

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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