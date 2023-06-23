Шубников Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мехасько Алла Леонидовна
Мать ребёнка: Шубникова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубникова Тамара
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Кукишева (Шубникова) Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Шубникова Тамара
Смерть
Неизвестно