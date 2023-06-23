Шубников Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубников Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: Ерёменко Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мехасько Алла Леонидовна

Мать ребёнка: Шубникова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубникова Тамара

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Кукишева (Шубникова) Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Шубникова Тамара

Смерть
Неизвестно

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