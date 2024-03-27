Сафа Гимадутдин Тимербулат Улынын Улы №25-55
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Гимадутдин Тимербулат Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.11.1908
Сын: Мингазетдин Учитель Сафа Улы
Мать ребёнка: Хадиябану Залялетдин Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно