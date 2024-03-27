Сафа Гимадутдин Тимербулат Улынын Улы №25-55 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафа Гимадутдин Тимербулат Улынын Улы №25-55

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гимадутдин Тимербулат Улы

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
16.11.1908

Сын: Мингазетдин Учитель Сафа Улы

Мать ребёнка: Хадиябану Залялетдин Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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