Якушина (Литвяк) Агрипина Грунья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушина (Литвяк) Агрипина Грунья Ефимовна

Место рождения

Посуньки, Дніпропетровська область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Литвяк Ефим

Мать: не указана

Посуньки, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Якушин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Якушин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кагал (Якушина) Зиннаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Якушин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
26.10.1928

Дочь: Лебедь (Якушина) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Якушин Фёдор Николаевич

Долинское, Дніпропетровська область
также называлось село Алферово
Смерть
1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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