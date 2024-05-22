Якушина (Литвяк) Агрипина Грунья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Литвяк Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Якушин Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Якушин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кагал (Якушина) Зиннаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Якушин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1928
Дочь: Лебедь (Якушина) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Якушин Фёдор Николаевич
Долинское, Дніпропетровська область
также называлось село Алферово
Смерть
1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно