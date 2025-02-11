(Горанина) Вера Алексеева 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

(Горанина) Вера Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Отец
Горанин Алексей Антонов1831 г.р.
Мать
Горанина Анисья Кириллова1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Горанин Алексей Антонов

Мать: Горанина Анисья Кириллова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

1 семья

Смерть
Неизвестно

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