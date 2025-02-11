(Горанина) Вера Алексеева
женский, родилась 1855, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
ОтецГоранин Алексей Антонов1831 г.р.
МатьГоранина Анисья Кириллова1832 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Горанин Алексей Антонов
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1858
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно