Феоктист Каллистратов
Место рождения
Дата рождения04.01.1779
Дата смертиПосле 1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1779
Отец: Каллистрат Дементьев
ИЛИ Заречье 03.09.1778 Рано потерял отца, воспитывался дядями
Бракосочетание
13.02.1794
Жена: Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Матфей Феоктистов
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евдокия Феоктистова
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
10.10.1809 ст.
Сын: Логин Феоктистов
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Восприемник Сава Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ефимия Феоктистова
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Смерть
После 1819