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Феоктист Каллистратов

Место рождения

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

04.01.1779

Дата смерти

После 1819

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
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Место
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Рождение
04.01.1779

Отец: Каллистрат Дементьев

Мать: не указана

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
ИЛИ Заречье 03.09.1778 Рано потерял отца, воспитывался дядями
Бракосочетание
13.02.1794

Жена: Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Матфей Феоктистов

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Евдокия Феоктистова

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1809 ст.

Сын: Логин Феоктистов

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Восприемник Сава Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ефимия Феоктистова

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Смерть
После 1819
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