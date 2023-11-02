Банцирев Егор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банцирев Егор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банцирев Яков

Мать: Анна

Рождение ребёнка
06.09.1924

Дочь: Анфиса Геогриевна

Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1930

Дочь: Банцирева Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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