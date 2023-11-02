Банцирев Егор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Банцирев Яков
Мать: Анна
Рождение ребёнка
06.09.1924
Дочь: Анфиса Геогриевна
Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1930
Дочь: Банцирева Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Седых Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно