Дьяконов Власий Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Урядник пешего 9-го казачьего батальона ЗКВ
Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Кулаковской вол, д. Пешково
Рождение ребёнка
1868
Сын: Дьяконов Митрофан Власьевич
Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна
Рождение ребёнка
13.12.1869
Сын: Дьяконов Игнатий Власьевич
Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дьяконов Алексей Власьевич
Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1880 ст.
Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дьяконов Кузьма Власьевич
Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Дьяконова) ? Власьевна
Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна
Смерть
До 1897