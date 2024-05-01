Дьяконов Власий Козьмич 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дьяконов Власий Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Дьяконов Козьма Васильевич

Мать: Дьяконова (Обухова(?)) Зоя Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Урядник пешего 9-го казачьего батальона ЗКВ
Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Кулаковской вол, д. Пешково
Рождение ребёнка
1868

Сын: Дьяконов Митрофан Власьевич

Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна

Рождение ребёнка
13.12.1869

Сын: Дьяконов Игнатий Власьевич

Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Дьяконов Алексей Власьевич

Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1880 ст.

Сын: Дьяконов Яков Власьевич

Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Дьяконов Кузьма Власьевич

Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Дьяконова) ? Власьевна

Мать ребёнка: Дьяконова (Пешкова(?)) Марина Петровна

Смерть
До 1897

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