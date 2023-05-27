Настасья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Платон Антонович

Отец ребёнка: Антон Богданович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Богданович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Богданович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Антон Антонович

Отец ребёнка: Антон Богданович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Богданович

Смерть
Неизвестно
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