Настасья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Платон Антонович
Отец ребёнка: Антон Богданович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Богданович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Богданович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Антон Антонович
Отец ребёнка: Антон Богданович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Богданович
Смерть
Неизвестно