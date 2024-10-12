Сляцкий Иван Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСляцкий Иван Михаилович

Сляцкий Иван Михаилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сляцкий Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сляцкий Бронослав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1915

Дочь: Сляцкая Ванда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Сляцкий Иван Ивановнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.