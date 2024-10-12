Сляцкий Иван Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сляцкий Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сляцкий Бронослав Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1915
Дочь: Сляцкая Ванда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно