Кануков Шахан-Гирей Акоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кануков Ампе
Мать ребёнка: Канукова Газ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кануков Ахмат
Мать ребёнка: Канукова Газ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кануков Цицо
Мать ребёнка: Канукова Газ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кануков Алхаст
Мать ребёнка: Канукова Газ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канукова Газ
Смерть
Неизвестно