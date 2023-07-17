Степашко Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти12.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Призыв на военную службу
1943
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ранение
06.03.1944
Смерть
12.03.1944
Заходы, Городокский район, Витебская область
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, с/с Дорогино-Заимский, п. Каменка Дата и место призыва: Черепановский РВК, Новосибирс... Показать все