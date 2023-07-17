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Степашко Василий Яковлевич

Место рождения

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1925

Дата смерти

12.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Степашко Яков Филиппович

Мать: Степашко (Калиновская) Евгения Сильвесторовна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Призыв на военную службу
1943
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ранение
06.03.1944
Смерть
12.03.1944
Заходы, Городокский район, Витебская область
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1925 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, с/с Дорогино-Заимский, п. Каменка Дата и место призыва: Черепановский РВК, Новосибирс... Показать все

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