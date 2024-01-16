Ветошкина Антонина Прокопьевна (Прокофьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ветошкин (vetoshkin) Агафон Гаврилович
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ветошкин (vetoshkin) Агафон Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно