Ветошкина Антонина Прокопьевна (Прокофьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина Антонина Прокопьевна (Прокофьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин (vetoshkin) Агафон Гаврилович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин (vetoshkin) Агафон Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин (vetoshkin) Агафон Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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