Бобкова (Советова) Прасковья Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобкова (Советова) Прасковья Георгиева

Бобкова (Советова) Прасковья Георгиева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.10.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1862 ст.

Отец: Георгий Фёдоров

Мать: Марфа Гаврилова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
14.10.1862 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
12.10.1880 ст.

Муж: Бобков Михаил Лазаревич

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1881 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Бобков Михаил Лазаревич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1884 ст.

Сын: Бобков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Бобков Михаил Лазаревич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.09.1892

Дочь: Советова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бобков Михаил Лазаревич

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.03.1899 ст.

Сын: Бобков Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Бобков Михаил Лазаревич

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1099. Л.4об.5.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close