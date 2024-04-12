Бобкова (Советова) Прасковья Георгиева
Место рождения
Дата рождения12.10.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1862 ст.
Отец: Георгий Фёдоров
Мать: Марфа Гаврилова
Крещение
14.10.1862 ст.
Бракосочетание
12.10.1880 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1881 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Бобков Михаил Лазаревич
Рождение ребёнка
29.10.1884 ст.
Отец ребёнка: Бобков Михаил Лазаревич
Рождение ребёнка
25.09.1892
Дочь: Советова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бобков Михаил Лазаревич
Рождение ребёнка
30.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Бобков Михаил Лазаревич
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1099. Л.4об.5.
Смерть
Неизвестно