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Маркелова Светлана Степановна
Маркелова Светлана Степановна
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Древо
Место рождения
Ялуторовск
, город Ялуторовск, Тюменская область
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Маркелов Евгений Степанович
Мать
Маркелова (Минина) Галина Архиповна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Маркелов Евгений Степанович
Мать:
Маркелова Галина Архиповна
Ялуторовск
, город Ялуторовск, Тюменская область
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