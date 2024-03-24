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Маркелова Светлана Степановна

Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Маркелов Евгений Степанович

Мать: Маркелова Галина Архиповна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
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