Катаев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.08.1908 ст.
85. 13 августа родился, 16 августа 1908 г. крещён Александр. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Василий Георгиев Катаев и законая жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: сын род... Показать все
Крещение
16.08.1908 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно