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Катаев Александр Васильевич

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

13.08.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1908 ст.

Отец: Катаев Василий Георгиевич

Мать: Катаева Афанасия Кузьминична

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
85. 13 августа родился, 16 августа 1908 г. крещён Александр. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Василий Георгиев Катаев и законая жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: сын род... Показать все
Крещение
16.08.1908 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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