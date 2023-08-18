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Эргашов Алик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1957

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1957

Отец: Эргашев Джурабай

Мать: Эргашева (Турьева) Клавдия

Бракосочетание
15.12.1979

Жена: Эргашова (Ложкина) Надежда

Рождение ребёнка
08.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эргашова (Ложкина) Надежда

Рождение ребёнка
20.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эргашова (Ложкина) Надежда

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