Иванова (Крылова) Ольга Леонидовна
Место рожденияБольшая Выла
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крылов Леонид
Мать: Крылова Людмила Юрьевна
Большая Выла
Рождение ребёнка
11.04.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Сергей