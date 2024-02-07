Иванова (Крылова) Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Крылова) Ольга Леонидовна

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Место рождения

Большая Выла

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крылов Леонид

Мать: Крылова Людмила Юрьевна

Большая Выла
Рождение ребёнка
11.04.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей

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