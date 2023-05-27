Осипова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Осипов Осип Федорович

Отец ребёнка: Осипов Федор Петрович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Павла Федоровна

Отец ребёнка: Осипов Федор Петрович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Марина Федоровна

Отец ребёнка: Осипов Федор Петрович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
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