Осипова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Осипов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Павла Федоровна
Отец ребёнка: Осипов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Марина Федоровна
Отец ребёнка: Осипов Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно