Букина Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букин Александр Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букин Александр Моисеевич
Смерть
2015
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьково, уч. 35