Букина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букин Александр Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Александр Моисеевич

Рождение ребёнка
23.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букин Александр Моисеевич

Смерть
2015
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьково, уч. 35

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