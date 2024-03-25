Поляков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Иван Иванович
Мать: Полякова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Сергей
Мать ребёнка: Полякова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Денис
Мать ребёнка: Полякова Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Роза
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан