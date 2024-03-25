Поляков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Иван Иванович

Мать: Полякова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Сергей

Мать ребёнка: Полякова Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Денис

Мать ребёнка: Полякова Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Роза

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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