Логачева Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулагина (Логачева) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Логачев Сергей
Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Логачев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логачев Сергей
Смерть
Неизвестно