Логачева Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачева Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулагина (Логачева) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Логачев Сергей

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Логачев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Сергей

Смерть
Неизвестно

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