Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1967

Дата смерти

15.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1967

Отец: Понтелейко Иван

Мать: Пантелейко (Гасюль) Регина Ира Ирена

Бракосочетание
18.01.1985

Муж: Лазарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1986

Дочь: (Лазарев) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович

Браслав, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
06.05.1987

Дочь: (Лазарева) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович

Браслав, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.12.1994

Дочь: (Лазарева) Мария

Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
15.09.2006

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