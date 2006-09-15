Лазарев (Пантелейко) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1967
Дата смерти15.09.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1967
Бракосочетание
18.01.1985
Рождение ребёнка
10.01.1986
Дочь: (Лазарев) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1987
Дочь: (Лазарева) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1994
Дочь: (Лазарева) Мария
Отец ребёнка: Лазарев Иван Иванович
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
15.09.2006