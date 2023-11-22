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Гилев Федор Михайлович

Место рождения

Село Сунгай Кытмановского района Алтайского края

Дата рождения

1900

Дата смерти

14.09.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гилев Михаил

Мать: не указана

Село Сунгай Кытмановского района Алтайского края
Рождение ребёнка
17.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Мария Ивановна

Смерть
14.09.1969
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г. Киселевск
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