Гилев Федор Михайлович
Место рожденияСело Сунгай Кытмановского района Алтайского края
Дата рождения1900
Дата смерти14.09.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Гилев Михаил
Село Сунгай Кытмановского района Алтайского края
Рождение ребёнка
17.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гилева Мария Ивановна
Смерть
14.09.1969
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
г. Киселевск