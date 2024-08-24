Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Место рождения

Уральск

Дата рождения

07.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1891

Отец: Ревков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тамбовцев Павел Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Иван Павлович

Рождение ребёнка
07.02.1908

Сын: Тамбовцев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович

Рождение ребёнка
27.01.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Тамбовцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович

Рождение ребёнка
1915 ст.

Сын: Тамбовцев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович

Рождение ребёнка
06.02.1917

Сын: Тамбовцев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.