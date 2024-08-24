Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна
Место рожденияУральск
Дата рождения07.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1891
Отец: Ревков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1908
Сын: Тамбовцев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Тамбовцев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1915 ст.
Сын: Тамбовцев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1917
Сын: Тамбовцев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Павлович
Смерть
Неизвестно