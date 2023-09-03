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Пыльнов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Пыльнев Николай Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыльнева Лидия

Рождение ребёнка
30.08.1974

Сын: Пыльнев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Пыльнева Лидия

Рождение ребёнка
12.12.1976

Сын: Пыльнов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Пыльнева Лидия

Рождение ребёнка
08.05.1979

Сын: Пыльнов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Пыльнева Лидия

Рождение ребёнка
25.05.1983

Дочь: Пыльнова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Пыльнева Лидия

Рождение ребёнка
06.03.1986

Сын: Пыльнов Эдуард Владимирович

Мать ребёнка: Пыльнева Лидия

Рождение ребёнка
24.06.1988

Сын: Пыльнев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Пыльнева Лидия

Рождение ребёнка
09.03.1991

Дочь: Пыльнова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Пыльнева Лидия

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