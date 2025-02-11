Гарбунов Василий Иванович
мужской, родился 31.01.1915, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 14.05.1915, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГарбунов Иван Сергеевич17.08.1882 г.р.
МатьГарбунова (Максакова) Евдокия Ивановна01.08.1884 г.р.
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Рождение
31.01.1915
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.05.1915
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область