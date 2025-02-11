Гарбунов Василий Иванович 31.01.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Гарбунов Василий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 31.01.1915, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 14.05.1915, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гарбунов Иван Сергеевич17.08.1882 г.р.
Мать
Гарбунова (Максакова) Евдокия Ивановна01.08.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1915

Отец: Гарбунов Иван Сергеевич

Мать: Гарбунова (Максакова) Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
14.05.1915
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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