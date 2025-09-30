Новикова Анастасия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Новикова Анастасия Петровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Питомец Имвд Пётр АлександровичНеизвестно г.р.
Супруги
Новиков Прохор Григорьевич24.07.1838 ст. г.р.
Дети
Зверева (Новикова) Александра Прохоровна1873 ст. г.р.
Новиков Пётр Прохорович1875 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Питомец Имвд Пётр Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.06.1864 ст.

Муж: Новиков Прохор Григорьевич

Звенигород, Звенигород, Московская область

Поручители по жениху: Звенигородский мещанин Михаил Петров Пустынин, Губернский секретарь Феодор Иванов Омеров (?) и Звенигородский купеческий сын Александр Ильин Смолин; по невесте: Звенигородские мещане Алексей Алексеев Шестопалов и Евграф Иванов Скосырев. https://yandex.ru/archive/catalog/88994e7e-8579-4c9e-a36f-ed7bcf66f709/262

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Зверева (Новикова) Александра Прохоровна

Отец ребёнка: Новиков Прохор Григорьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/4b8d6c50-d588-4950-a272-9806e56050f7/197

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Новиков Пётр Прохорович

Отец ребёнка: Новиков Прохор Григорьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/9a510acd-fc49-45d4-a701-7a72497bcb1a/39

Рождение ребёнка
15.03.1878 ст.

Сын: Новиков Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Новиков Прохор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/7d59a480-9dbf-47c4-b1cd-40af4ed9786a/15

Рождение ребёнка
20.08.1885 ст.

Дочь: (Новикова) Наталия Прохоровна

Отец ребёнка: Новиков Прохор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Дорогомиловская Ямская слобода https://yandex.ru/archive/catalog/4fc7d02f-2e47-47c8-8b08-228fa68d8773/94

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