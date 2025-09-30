Новикова Анастасия Петровна
женский, родилась Неизвестно
ОтецПитомец Имвд Пётр АлександровичНеизвестно г.р.
Супруги
Новиков Прохор Григорьевич24.07.1838 ст. г.р.
Дети
Зверева (Новикова) Александра Прохоровна1873 ст. г.р.
Новиков Пётр Прохорович1875 ст. г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Питомец Имвд Пётр Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1864 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Зверева (Новикова) Александра Прохоровна
Отец ребёнка: Новиков Прохор Григорьевич
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Новиков Прохор Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1878 ст.
Сын: Новиков Алексей Прохорович
Отец ребёнка: Новиков Прохор Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.1885 ст.
Дочь: (Новикова) Наталия Прохоровна
Отец ребёнка: Новиков Прохор Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва