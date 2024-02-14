Ахметжанова (Саяшкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметжанова (Саяшкина) Мария

Место рождения

с.Чиргуши

Дата рождения

11.10.1928

Дата смерти

01.11.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928

Отец: Саяшкин Пётр

Мать: Саяшкина (Назарова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметжанов Феткрахман

Рождение ребёнка
02.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметжанов Феткрахман

Смерть
01.11.1991

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