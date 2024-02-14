Ахметжанова (Саяшкина) Мария
Место рожденияс.Чиргуши
Дата рождения11.10.1928
Дата смерти01.11.1991
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1928
Отец: Саяшкин Пётр
Мать: Саяшкина (Назарова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметжанов Феткрахман
Рождение ребёнка
02.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметжанов Феткрахман
Смерть
01.11.1991