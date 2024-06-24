Шарыпов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарыпов Анатолий

Шарыпов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарыпов Даниил Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
12.08.?

Дочь: Шарыпова Олеся Антольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область

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