Алешин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1946
Дата смерти11.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1969
Дочь: Андреева (Алешина) Марина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.02.1976
Рождение ребёнка
05.09.1976
Дочь: Алешина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1985
Дочь: Алешина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна
Смерть
11.07.1992