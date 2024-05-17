Алешин Николай Петрович 09.05.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алешин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1946

Дата смерти

11.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1946

Отец: Алешин Петр Павлович

Мать: Алешина (Петрова) Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1969

Дочь: Андреева (Алешина) Марина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
07.02.1976

Жена: Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1976

Дочь: Алешина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1985

Дочь: Алешина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Алешина (Артюхова) Любовь Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
11.07.1992
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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