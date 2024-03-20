Коскина (Стасенко) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коскина (Стасенко) Юлия Викторовна

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Место рождения

Элиста

Дата рождения

26.01.1988

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1988

Отец: Стасенко Виктор Иванович

Мать: Стасенко Ирина Ивановна

Элиста
Рождение ребёнка
09.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коскин Роман

Ростов-на-Дону
Развод
Неизвестно

Муж: Коскин Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коскин Роман

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