Коскина (Стасенко) Юлия Викторовна
Место рожденияЭлиста
Дата рождения26.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1988
Отец: Стасенко Виктор Иванович
Мать: Стасенко Ирина Ивановна
Элиста
Рождение ребёнка
09.05.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коскин Роман
Ростов-на-Дону
Развод
Неизвестно
Муж: Коскин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коскин Роман