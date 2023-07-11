Приписнов Константин Александрович
Место рожденияВладимирская область, Гороховецкий район, деревня Бедиха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Приписнов Александр Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приписнов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Приписнова) Лидия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Приписнова) Раиса Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно