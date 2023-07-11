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Приписнов Константин Александрович

Место рождения

Владимирская область, Гороховецкий район, деревня Бедиха

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Приписнов Александр Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приписнов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Приписнова) Лидия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Приписнова) Раиса Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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