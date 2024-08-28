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(Остертаг) Маргарета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Остертаг Георг

Мать: (Кронебергер) Маргарета

Бракосочетание
25.05.1866

Муж: Фур Иоганн Андреас (Johann Andreas)

Рождение ребёнка
10.07.1868

Сын: Фур Петер

Отец ребёнка: Фур Иоганн Андреас (Johann Andreas)

Рождение ребёнка
22.07.1869

Сын: Фур Андреас

Отец ребёнка: Фур Иоганн Андреас (Johann Andreas)

Рождение ребёнка
09.06.1877

Дочь: Штезель (Фур) Катарина

Отец ребёнка: Фур Иоганн Андреас (Johann Andreas)

Смерть
Неизвестно

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