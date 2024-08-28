(Остертаг) Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Остертаг Георг
Мать: (Кронебергер) Маргарета
Бракосочетание
25.05.1866
Рождение ребёнка
10.07.1868
Сын: Фур Петер
Отец ребёнка: Фур Иоганн Андреас (Johann Andreas)
Рождение ребёнка
22.07.1869
Сын: Фур Андреас
Отец ребёнка: Фур Иоганн Андреас (Johann Andreas)
Рождение ребёнка
09.06.1877
Дочь: Штезель (Фур) Катарина
Отец ребёнка: Фур Иоганн Андреас (Johann Andreas)
Смерть
Неизвестно