Сафиканова (Давлетшина) Разия Глимхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиканова (Давлетшина) Разия Глимхановна

Место рождения

д. Р.-Байбаково Башкортостан

Дата рождения

10.06.1953

Дата смерти

08.09.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Р.-Байбаково Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиканов Ришат

г. Салават Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиканов Ришат

г. Салават Башкортостан
Развод
Неизвестно

Муж: Сафиканов Ришат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиканов Ришат

Смерть
08.09.2006
г. Салават Башкортостан
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