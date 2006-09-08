Сафиканова (Давлетшина) Разия Глимхановна
Место рожденияд. Р.-Байбаково Башкортостан
Дата рождения10.06.1953
Дата смерти08.09.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафиканов Ришат
г. Салават Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафиканов Ришат
г. Салават Башкортостан
Развод
Неизвестно
Муж: Сафиканов Ришат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафиканов Ришат
Смерть
08.09.2006
г. Салават Башкортостан