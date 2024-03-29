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Кумеркин Александр Александрович
Кумеркин Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Дата рождения
1957
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Кумеркин Александр Иванович
1932 г.р.
Мать
Царёва (Арцыбашева) Зинаида Павловна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Кумеркин Александр Иванович
Мать:
Царёва Зинаида Павловна
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Смерть
2008
Ржев
, город Ржев, Тверская область
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