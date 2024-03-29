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Кумеркин Александр Александрович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1957

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Кумеркин Александр Иванович

Мать: Царёва Зинаида Павловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
2008
Ржев, город Ржев, Тверская область
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