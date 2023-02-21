(Ханина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.04.1877
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.04.1880
Дочь: Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Ханин Матвей Маркович
Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно