(Ханина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ханина) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.04.1877

Муж: Ханин Матвей Маркович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.04.1880

Дочь: Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Ханин Матвей Маркович

Клишино, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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