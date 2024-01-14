Летвинов Антоний Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Летвинов Феодор Сафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Летвинова Аграфена Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1852
Дочь: Летвинова Анна Антониева
Мать ребёнка: Летвинова Аграфена Феодорова
Смерть
Неизвестно