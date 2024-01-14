Летвинов Антоний Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетвинов Антоний Феодоров

Летвинов Антоний Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Летвинов Феодор Сафонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летвинов Феодор Антониев

Мать ребёнка: Летвинова Аграфена Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летвинова Аграфена Феодорова

Рождение ребёнка
14.12.1852

Дочь: Летвинова Анна Антониева

Мать ребёнка: Летвинова Аграфена Феодорова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.