Ермилова (Хахонина) Таисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Хахонина) Таисия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1939

Дата смерти

26.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1939

Отец: Хахонин Павел

Мать: Хахонина Матрена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарашкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
29.06.1961

Дочь: Дулова (Шарашкина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шарашкин Николай Александрович

Шарашенский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
26.04.2021

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