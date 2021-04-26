Ермилова (Хахонина) Таисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1939
Дата смерти26.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1939
Отец: Хахонин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1961
Дочь: Дулова (Шарашкина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шарашкин Николай Александрович
Шарашенский, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
26.04.2021