Глебова (Никеева) Матрёна Петровна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глебова (Никеева) Матрёна Петровна

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Место рождения

Внуковичи, Рославльский район, Смоленская Область, Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

18.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

EG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Никеев Петр Петрович

Мать: не указана

Внуковичи, Рославльский район, Смоленская Область, Россия
Рождение ребёнка
31.12.1926

Сын: Глебов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Глебов Афанасий Васильевич

Рославль, Смоленская губерния, Россия, Советский Союз
Смерть
18.12.1976
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

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