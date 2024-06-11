Глебова (Никеева) Матрёна Петровна
Место рожденияВнуковичи, Рославльский район, Смоленская Область, Россия
Дата рождения1907
Дата смерти18.12.1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Никеев Петр Петрович
Мать: не указана
Внуковичи, Рославльский район, Смоленская Область, Россия
Рождение ребёнка
31.12.1926
Сын: Глебов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Глебов Афанасий Васильевич
Рославль, Смоленская губерния, Россия, Советский Союз
Смерть
18.12.1976
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область