Аносов Александр
Место рождения
Дата рождения08.02.1947
Дата смерти2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1947
Отец: Аносов Александр
Мать: Аносова (Попова) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Смерть
2024