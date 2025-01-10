Аносов Александр 08.02.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аносов Александр

Место рождения

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.02.1947

Дата смерти

2024

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1947

Отец: Аносов Александр

Мать: Аносова (Попова) Евдокия

Чикаревка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Смерть
2024

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