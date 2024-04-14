Макаров Александр Никитич
Место рожденияУфа
Дата рождения21.08.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.03.1967
Рождение ребёнка
03.01.1971
Дочь: Макарова (Макарова) Наталья
Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Галина
Рождение ребёнка
18.04.1975
Сын: Макаров Алексей
Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Галина