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Макаров Александр Никитич

Место рождения

Уфа

Дата рождения

21.08.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.03.1967

Жена: Позднякова (Позднякова) Галина

Рождение ребёнка
03.01.1971

Дочь: Макарова (Макарова) Наталья

Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Галина

Рождение ребёнка
18.04.1975

Сын: Макаров Алексей

Мать ребёнка: Позднякова (Позднякова) Галина

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