Мартьянова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Александр Александрович
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Мартьянов Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно