Мартьянова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Еe
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Александр Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Мартьянов Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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