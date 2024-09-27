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(Эсаулова) Александра Ивановна

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

19.05.1888 ст.

Дата смерти

14.07.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1888 ст.

Отец: Эсаулов Иван Максимович

Мать: Эсаулова Надежда Ивановна (ж Ивана Максимовича Эс)

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №43/19.05/20/Александра/поч.Княз/кр.Иван Максимов Эс+Надежда Ивановна В:г.Вятка дочь чиновника Александра Петрова Черимдева(Чернядева)?
Смерть
14.07.1889 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №68/14.07/17/1 год/ от кори

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