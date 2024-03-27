Идрисова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1957
г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
15.03.1960
г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
19.06.1962
г.Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Идрисов Сайфулла
Смерть
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ