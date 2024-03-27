Идрисова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идрисова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идрисов Сайфулла

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
15.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идрисов Сайфулла

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
19.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идрисов Сайфулла

г.Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Идрисов Сайфулла

Смерть
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ
Похороны
Неизвестно
г.Мелеуз, РБ, РФ
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