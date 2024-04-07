Иванов Евстафий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1876 ст.
Сын: Евстафьев Савватий
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья
Рождение ребёнка
02.09.1880 ст.
Дочь: Евстафьева Анна
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья
Рождение ребёнка
06.09.1883 ст.
Дочь: Евстафьева Минодора
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья
Рождение ребёнка
19.09.1887 ст.
Сын: Евстафьев Нил
Мать ребёнка: Спиридонова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиридонова Наталья
Смерть
Неизвестно