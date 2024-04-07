Иванов Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Евстафий

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Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.09.1876 ст.

Сын: Евстафьев Савватий

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.09.1880 ст.

Дочь: Евстафьева Анна

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1883 ст.

Дочь: Евстафьева Минодора

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.09.1887 ст.

Сын: Евстафьев Нил

Мать ребёнка: Спиридонова Наталья

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Наталья

Смерть
Неизвестно
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